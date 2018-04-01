В аннексированном Крыму анонсировали очередной незаконный визит депутатов из ФРГ

В аннексированном Крыму ожидают визита еще одной делегации из Германии в составе представителей партий "Левые" и "Альтернатива для Германии".

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заместителя председателя комитета "парламента" Крыма по межнациональным отношениям, главы крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.

"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партий "Левые" и "Альтернатива для Германии". Кроме того, от партии "Альтернатива для Германии" будет несколько депутатов из бундестага. В делегацию также войдут немецкие бизнесмены.



По его словам, делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится с 19 по 21 апреля.

"Еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять", - добавил он.

Гемпель подчеркнул, что в делегацию войдет порядка 20 человек.

Как известно, вечером 3 февраля 9 немецких депутатов приехали в оккупированный Крым.

В состав делегации, которая находилась на оккупированном полуострове до 9 февраля, вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

Судя по всему, немецкие депутаты прилетели в Крым с территории России, нарушив таким образом украинское законодательство.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита в оккупированный Крыму группы депутатов из Германии.