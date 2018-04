РФ требует провести заседание СБ ООН из-за угроз Дамаску - AFP

Россия потребовала провести в пятницу заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Сирии "в связи с заявлением США о быстром ответе режиму Асада на химатаку".

Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

В четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия созовет открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием генсекретаря Антониу Гутерриша.

РИА "Новости" со ссылкой на представительство РФ при ООН сообщает, что открытое заседание СБ ООН на тему "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке" состоится в 10 утра (17:00 по киевскому времени) 13 апреля.

7 апреля в городе Дума, который контролировали повстанцы совершили масштабную химическую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

В ночь на 12 апреля российский офицер сообщил, что правительственные войска Сирии якобы установили контроль над городом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвал химатаку в Думе "варварским нападением". 11 апреля он заявил, что на территорию Сирии прилетят американские "умные" ракеты (в оригинале "they will be coming").

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что силовой сценарий не единственно возможный вариант реагирования и окончательное решение президент США еще не принял.

Позже Трамп заявил, что что не обещал быстро нанести удар по Сирии.

Россия же уже начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

Между тем, Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

Однако Россия 10 апреля заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.