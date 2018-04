РФ вимагає провести засідання РБ ООН через погрози Дамаску - AFP

Росія зажадала провести у п'ятницю засідання Радбезу ООН для обговорення ситуації в Сирії "у зв'язку з заявою США про швидку відповідь режиму Асада на хіматаку".

Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

У четвер постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявляв, що Росія скличе відкрите засідання Ради Безпеки ООН за участю генсекретаря Антоніу Гутерріша.

РІА "Новости" з посиланням на представництво РФ при ООН повідомляє, що відкрите засідання РБ ООН на тему "Загрози міжнародному миру та безпеці: становище на Близькому Сході" відбудеться о 10 ранку (17:00 за київським часом) 13 квітня.

7 квітня у місті Дума, яке контролювали повстанці, здійснили масштабну хімічну атаку, внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей, а загалом постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 12 квітня російський офіцер повідомив, що урядові війська Сирії нібито встановили контроль над містом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії прилетять американські "розумні" ракети(в оригіналі "they will be coming").

Проте згодом у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалено.

Пізніше Трамп заявив, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.

Росія ж уже почала підготовку до можливих ударів по Сирії й нібито намагалася вивідати цілі американських сил.

Тим часом, Велика Британія привела в боєготовність літаки на кіпрській базі в Акротірі та пересунула підводні човни ближче до Сирії.

За даними ООН станом на вересень 2017 року, в ході громадянської війни війська президента Сирії Башара аль-Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили більше 10 людей з ознаками отруєнняхлором.

Проте Росія 10 квітня заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.