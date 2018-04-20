У Савченко хотят принимать граждан прямо в СИЗО

Помощник нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, Татьяна Проторченко хочет, чтобы Савченко могла принимать граждан как депутат в изоляторе временно содержания СБУ, где находится под арестом.

Об этом она написала в Facebook.

Проторченко отметила, что граждане сейчас лишены права на прием и обращение к народному депутату Надежде Савченко и призвала всех желающих писать заявления в следственный отдел СБУ с просьбой разрешить прийти на прием к нардепу.

Помощник депутата выложила образец заявления, а также текст своего ходатайства о встрече с Савченко.

5 апреля Савченко просила генпрокурора Юрия Луценко и омбудсмена Людмилу Денисову предоставить разрешения на ее свидание с ее официальными помощниками-консультантами.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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