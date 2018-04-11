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Савченко написала Луценко

Среда, 11 апреля 2018, 16:17

Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ, просит генерального прокурора Юрия Луценко и омбудсмена Людмилу Денисову предоставить разрешения на ее свидание с официальными помощниками-консультантами.

Сканкопию обращений обнародовала пресс-служба Савченко на ее странице в Facebook.

Отмечается, что народный депутат "требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность".

"Для этого обратилась к омбудсмену и генпрокурору с соответствующими обращениями о предоставлении разрешения на свидание с официальными помощниками-консультантами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, в ходатайстве Денисовой Савченко называет свое заключение "незаконным и предвзятым", и заявляет, что оно мешает ей осуществлять полномочия народного депутата, в частности работать с обращениями граждан, и осуществлять "парламентскую работу".

Поэтому она просит разрешения на свидание с консультантами: Татьяной Проторченко, Татьяной Сапсай и Ириной Юзик.

В обращении к Луценко Савченко напоминает ему о времени, когда политик был заключен в тюрьму, а впоследствии помилован указом на то время президента Виктора Януковича.

 

Ранее сестра Савченко Вера сообщала, что передала Надежде книги, кодексы и Конституцию, потому Савченко "начала делать свои замечания и свои наработки".

По словам Веры, Надежда не намерена прекращать голодовку.

Как известно, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Украинская правда
Темы: Савченко НадеждаЛуценкоправа человека
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