У Савченко хочуть приймати громадян просто в СІЗО

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 14:42

Помічник нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади, Тетяна Проторченко хоче, щоб Савченко мала змогу приймати громадян як депутат в ізоляторі тимчасово тримання СБУ, де перебуває під арештом.

Про це вона написала у Facebook.

Проторченко відзначила, що громадяни наразі позбавлені права на прийом та звернення до народного депутата Надії Савченко і закликала усіх охочих писати заяви до слідчого відділу СБУ з проханням дозволити прийти на прийом до нардепа.

Помічник депутата виклала зразок заяви, а також текст свого клопотання про зустріч з Савченко. 

 

5 квітня Савченко просила генпрокурора Юрія Луценка та омбудсмена Людмилу Денісову надати дозволи на її побачення з її офіційними помічниками-консультантами.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Українська правда
Теми: Савченко Надія
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