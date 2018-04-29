Сестра Савченко собрала на Майдане 20 человек в ее поддержку

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 14:59

В столице на Майдане Независимости провели акцию #НадіяЄ, целью которой является поддержка арестованной народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщает "Громадське", в акции приняли участие около 20 человек.

По словам сестры Савченко - Веры, она организовала мероприятие, чтобы "информировать людей о несправедливости, которая происходит в стране".

"Мы раздаем листовки, которые планировались как предвыборная кампания, сейчас мы раздаем их, чтобы люди знали о несправедливости, которая в стране происходит. Надя сейчас в плохом состоянии, врачи дают ей препараты от сгущения крови. История повторяется, как было в России", - сказала она.

Сообщается, что мероприятия в поддержку депутата анонсировали во Львове и Харькове.

22 апреля на Майдане Независимости уже проходила акция в поддержку Савченко, в которой также приняли участие до 20 человек.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

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Темы: Савченко Надежда акции
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