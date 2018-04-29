Сестра Савченко зібрала на Майдані 20 людей на її підтримку

У столиці на Майдані Незалежності провели акцію #НадіяЄ, метою якої є підтримка арештованої народної депутатки Надії Савченко.

Як повідомляє "Громадське", в акції взяли участь близько 20 людей.

За словами сестри Савченко — Віри, вона організувала захід, щоб "інформувати людей про несправедливість, яка відбувається у країні".

"Ми роздаємо листівки, які планувались як передвиборча компанія, зараз ми роздаємо їх, щоб люди знали про несправедливість, яка в країні відбувається. Надя зараз у поганому стані, лікарі дають їй препарати від згущення крові. Історія повторюється, як було у Росії", — сказала вона.

Повідомляється, що заходи на підтримку депутатки анонсували у Львові та Харкові.

22 квітня на Майдані Незалежності вже проходила акція на підтримку Савченко, в якій також взяли участь до 20 осіб.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

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