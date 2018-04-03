"Нафтогаз" снова просит "Киевэнерго": Прикрути

НАК "Нафтогаз" обратился к ОАО "Киевэнерго" с просьбой отключить его офис в столице от теплоснабжения и призвал другие компании участвовать в такой инициативе.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Мы попросили Киевэнерго отключить отопление в нашем офисе. Выражаем так полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании – присоединяйтесь!", - говорится в сообщении.

Тех, кто не планирует еще отключать отопление, "Нафтогаз" призвал заключить дополнительные соглашения для получения номинаций и продолжения отопительного сезона.

Как известно, ранее мер Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8°С.