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"Нафтогаз" снова просит "Киевэнерго": Прикрути

Вторник, 3 апреля 2018, 09:41

НАК "Нафтогаз" обратился к ОАО "Киевэнерго" с просьбой отключить его офис в столице от теплоснабжения и призвал другие компании участвовать в такой инициативе.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Мы попросили Киевэнерго отключить отопление в нашем офисе. Выражаем так полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании – присоединяйтесь!", - говорится в сообщении.

Тех, кто не планирует еще отключать отопление, "Нафтогаз" призвал заключить дополнительные соглашения для получения номинаций и продолжения отопительного сезона.

 

Как известно, ранее мер Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8°С.

Украинская правда
Темы: КиевНефтегазотопление
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