"Нафтогаз" снова просит "Киевэнерго": Прикрути

1858 просмотров
Вторник, 3 апреля 2018, 09:41

НАК "Нафтогаз" обратился к ОАО "Киевэнерго" с просьбой отключить его офис в столице от теплоснабжения и призвал другие компании участвовать в такой инициативе.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Мы попросили Киевэнерго отключить отопление в нашем офисе. Выражаем так полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании – присоединяйтесь!", - говорится в сообщении.

Тех, кто не планирует еще отключать отопление, "Нафтогаз" призвал заключить дополнительные соглашения для получения номинаций и продолжения отопительного сезона.

 

Как известно, ранее мер Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8°С.

Украинская правда
Темы: Киев Нефтегаз отопление
powered by lun.ua
По теме
КГГА блокирует продление скоростного трамвая в центр - СМИ 2 апреля 2018, 21:19
В Киеве ограничат движение по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе 2 апреля 2018, 20:14
Рассмотрение апелляции на приговор Крысину снова перенесли 2 апреля 2018, 15:02
Все новости
Главные новости
"Троя": У Кремля был план дестабилизировать еще один регион Украины
В ВМС рассказали, когда Украина получит от США патрульные катера
ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля
ГПУ снова вызвала Холодницкого на допрос
Все новости
психология

4 способа улучшить ваши отношения со смартфоном и семьей

Любовь

5 языков любви от доктора философии