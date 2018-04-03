В прошлом году Труханов обеднел на $47 тысяч

Городской голова Одессы Геннадий Труханов, которого вместе с другими фигурантами подозревают в присвоении имущества на 185 миллионов гривен, в 2017 году обеднел на 47600 долларов, при этом у него увеличилась заработная плата.

Об этом говорится в декларации одесского мэра за прошлый год.

Так, заработная плата Труханова в 2017 году увеличилась почти на 38 тысяч гривен - с 68407 до 106381 гривен.

Также увеличилось и количество денег городского головы Одессы на счетах украинских банков - с 262 454 до 341 343 гривен. Хотя сумма на счетах в долларах по сравнению с 2016 годом осталась неизменной - 2526 долларов.

При этом количество наличных в Труханова уменьшилась на 47600 долларов и на 15 тысяч гривен.

Так в 2016 году он имел 65 тысяч гривен и 130 600 долларов наличных средств. В 2017 году эта сумма уменьшилась до 50 тысяч гривен и 83 тысяч долларов.

Наличные средства его матери Марии Трухановой остались неизменными - 1,57 миллионов гривен и 373 500 долларов.

В банке Мария Труханова имеет лишь 53 гривны против 4426 гривен в 2016 году.

Также по сравнению с декларацией за 2016 год мать Труханова перестала быть конечным бенефициарным собственником малого предприятия ООО "Рубител".

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество одесского городского головы Геннадия Труханова.

Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд Киева в удовлетворении ходатайства отказал.