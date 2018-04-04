Аваков назвал спорным решение ГПУ по Бубенчику

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что решение об аресте "евромайданивца" Ивана Бубенчика со стороны ГПУ было спорным.



Об этом он сказал в среду, общаясь с журналистами.



"Департамент во главе с Горбатюком принял решение об аресте этого человека. Я считаю, что это спорное решение, потому что вопрос, этот человек стрелял, или убивала, не является ни доказанным, ни утвержденным. Однако там есть процедуры", - сказал Аваков.



"То, что прокурор Луценко принял решение переквалифицировать и изучить этот вопрос повторно я приветствую. Я думаю, что это правильный, понятный выход для общества. Здесь невозможно работать под одну гребенку, здесь нужны факты. О таких вещах всегда нужно говорить фактами, нет общего канвы. Если был "беркутовцев" - то плохой, если был "майдановцев", - то хороший. Всегда есть поступки, за которые человек должен отвечать со временем. Что сделал - то и заслужил", - добавил Аваков.

В среду Печерский райсуд Киева перенес на 5 апреля избрании меры пресечения Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве 2 правоохранителей во время евромайдан.

Ранее ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который рассказывал, как стрелял на Майдане.



В феврале Горбатюк сообщил, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному протестующему.

В так называемых делах Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.



В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, всего - 20 февраля.



По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдан пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.



Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть