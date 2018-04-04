ДТП в Харькове: суд продлил арест обвиняемых до 1 июня

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Среда, 4 апреля 2018, 19:36

Киевский районный суд г. Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и продлил меру пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, обвиняемым в смертельном ДТП, произошедшего в центре Харькова в октябре 2017 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд оставил обоих обвиняемых под стражей без возможности внесения залога до 1 июня.

Кроме того, во время заседания в среду были допрошены еще три свидетеля.

В заседании суда объявлен перерыв до 11 апреля.

Вечером 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова. 

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

Темы: суд ДТП Харьков
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