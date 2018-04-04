ДТП в Харькове: суд продлил арест обвиняемых до 1 июня
Киевский районный суд г. Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и продлил меру пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, обвиняемым в смертельном ДТП, произошедшего в центре Харькова в октябре 2017 года.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Суд оставил обоих обвиняемых под стражей без возможности внесения залога до 1 июня.
Кроме того, во время заседания в среду были допрошены еще три свидетеля.
В заседании суда объявлен перерыв до 11 апреля.
Вечером 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.
Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.
Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.
20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.
Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.
6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.
8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.
6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.
13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.
Суд также оставил под стражей Дронова.
В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.