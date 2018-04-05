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"Братство" Корчинского сняло блокаду с телеканала в центре Киева

Четверг, 5 апреля 2018, 15:59

"Братство" Дмитрия Корчинского прекратило пикетирование киевского офиса телеканала ZIK.

Об этом сообщается на сайте масс медиа.

По информации канала, это произошло в среду около 23:00.

"Представители "Братства" Корчинского убрали палаточный городок, которым неделю преграждали вход в студию ZIKа в Октябрьском дворце в Киеве", - говорится в сообщении.

Корчинский объяснил в Facebook причины прекращения акции.

"Нам удалось вынести проблему, которую мы поднимали, на самый высокий уровень, а именно факт скупки агентом путина Медведчуком украинских телеканалов обсуждался в парламентском комитете по свободе слова. Депутатам, конечно, наплевать, но до общественности дошло", - пишет он.

Во-вторых, отмечает Корчинский, владелец телеканала заверил "Братство", что "несмотря на московское давление, он не продаст телеканал Медведчуку или его представителям", а также, что он попытается уменьшить на телеканале "влияние ватников".

Третьей причиной снятия блокады Корчинский назвал тот факт, что ему удалось привлечь внимание общества к личности генерального продюсера телеканала Натальи Влащенко.

"Влащенко, которая протягивала в эфир ватные темы, сейчас вынуждена доказывать всем, что она патриотка, большая, чем мы все вместе взятые", - пишет он.

Также Корчинский утверждает, что телеканал пообещал сделать цикл панегириков, посвященный героям добровольцам.

По данным канала, 4 апреля комитет Верховной Рады по свободе слова рассмотрел вопрос блокады ZIKа и проголосовал за то, чтобы взять под свой контроль эту ситуацию.

28 марта представители "Братства" начали пикетирование киевского офиса телеканала ZIK, расположенного в Октябрьском дворце в Киеве.

По словам Корчинского, его люди начали пикетирование, поскольку у него появилась информация, что кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук собрался купить телеканал.

Украинская правда
Темы: телевидениемитингиКиев
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