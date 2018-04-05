"Братство" Корчинського зняло блокаду з телеканалу в центрі Києва

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Четвер, 5 квітня 2018, 15:59

"Братство" Дмитра Корчинського припинило пікетування київського офісу телеканалу ZIK.

Про це повідомляється на сайті мас медіа.

За інформацією каналу, це сталося у середу близько 23:00.

"Представники "Братства" Корчинського прибрали наметове містечко, яким тиждень перегороджували вхід до студії ZIKу в Жовтневому палаці у Києві", - йдеться в повідомленні.

Корчинський пояснив у Facebook причини припинення акції.

"Нам вдалося винести проблему, яку ми піднімали, на найвищій рівень, а саме факт скуповування агентом путіна Медведчуком українських телеканалів обговорювався в парламентському комітеті по свободі слова. Депутатам, звісно, наплювати, але до громадськости дійшло", - пише він.

По-друге, зазначає Корчинський, власник телеканалу запевнив "Братство", що "попри московський тиск він не продасть телеканал Медведчуку чи його представникам", а також, що він спробує зменшити на телеканалі "вплив ватників".

Третьою причиною зняття блокади Корчинський назвав той факт, що йому вдалося привернути увагу суспільства до особи генерального продюсера телеканалу Наталії Влащенко.

"Влащенко, яка протягувала в етер ватні теми, нині змушена доводити всім, що вона патріотка, більша, ніж ми всі разом взяті", - пише він.

Також Корчинський стверджує, що телеканал пообіцяв зробити цикл панегіриків, присвячений героям добровольцям.

За даними каналу, 4 квітня комітет Верховної Ради зі свободи слова розглянув питання блокади ZIKу та проголосував за те, щоб взяти під свій контроль цю ситуацію.

28 березня представники "Братства" почали пікетування київського офісу телеканалу ZIK, розташованого в Жовтневому палаці в Києві.

За словами Корчинського, його люди почали пікетування, оскільки в нього з'явилася інформація, що кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зібрався купити телеканал.

Українська правда
Теми: телебачення мітинги Київ
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