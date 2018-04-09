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Санкции США: За сутки российские олигархи потеряли более $12 млрд, рубль обвалился

Понедельник, 9 апреля 2018, 19:32
Санкции США: За сутки российские олигархи потеряли более $12 млрд, рубль обвалился

Котировки акций крупнейших российских компаний и курс рубля обвалились из-за санкций со стороны США.

Об этом пишет Meduza.

Как отмечается, среди лидеров по потерям оказался бизнесмен Олег Дерипаска. Сразу после объявления о санкциях акции его компаний рухнули.

"Русал" подешевел на Гонконгской бирже вдвое, на Московской — на четверть. Компания даже выпустила предупреждение о возможном техническом дефолте из-за санкций. Торги расписками En+ в Лондоне приостановили после падения более чем на четверть.

В общей сложности к вечеру  9 апреля Дерипаска, по оценке Forbes, потерял 1,6 млрд долларов — пятую часть своего состояния.

Партнер Дерипаски по "Норникелю" Владимир Потанин лишился 1,3 млрд долларов или 8,2% своего состояния.

Еще один миллиардер из санкционного списка Виктор Вексельберг потерял 950 млн долларов. "Ренова" Вексельберга не торгуется на свободном рынке, но она также может пострадать от запрета на работу с американскими компаниями.

Forbes отмечает, что серьезной суммы - 1,4 млрд долларов, то есть примерно 20% своего состояния лишился Сулейман Керимов.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов.

Вслед за активами Дерипаски обвалились котировки российских компаний и курс рубля. Индекс РТС потерял почти 10%, индекс Московской биржи — почти 7%. Курс доллара 9 апреля приблизился к 60 рублям, а евро преодолел отметку 74 рубля — впервые с августа 2016 года.

 
 
 

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

В конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

Читайте также: Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в докладе Минфина США (полный перечень)

Экономическая правда

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Темы: санкцииРосcияСША
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