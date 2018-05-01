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Нападение на Стерненко расследуют по статье "Умышленное убийство"

Вторник, 1 мая 2018, 12:25

В связи с покушением на экс-руководителя "Правого сектора" Одесской области Сергея Стерненко начато уголовное производство по ч. 1 статьи 115 УК "Умышленное убийство".

Об этом сообщил руководитель полиции Одесской Дмитрий Головин в Twitter.

"Задержаны двое человек. Первый - недалеко от места совершения преступления, другой - по ориентировке только что", - сообщил он.

Также, по словам руководителя областной полиции, обнаружено авто, которым вероятно передвигались преступники.

"Проводятся следственные действия, изъято видео, работаем со свидетелями. Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 УК", - написал Головин.

Часть 1 статьи 115 УК "Умышленное убийство" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщалось, во вторник утром в Одессе совершили нападение на бывшего руководителя областного "Правого сектора" Сергея Стерненко.

В него стреляли резиновыми пулями, однако он сам задержал нападавшего.

Украинская правда
Темы: ОдессаполицияПравый сектор
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