Савченко говорит, что была для детектора лжи "крепким орешком"

Обвиняемая в подготовке терактов нардеп Надежда Савченко заявила, что оказалась "сложным человеком" для тестирования на полиграфе.

Об этом она сообщила после заседания Шевченковского районного суда Киева, который рассматривал вопрос принудительного взятия образца слюны у Савченко.

"Препятствовало этому (прохождению детектора лжи - УП) не голодание, а просто потому, что я такой человек, который тестируется, как оказалось, довольно сложно", - пояснила депутат продолжительность своей проверки на полиграфе.

Кроме того, добавила она, тестирование на детекторе лжи требует от экспертов очень взвешенных решений.

"Эксперт имеет право на изучение дела и объекта, который он исследует, настолько тщательно, чтобы избежать ошибки", - говорит Савченко.

Она отказалась рассказывать, о чем ее спрашивали во время проверки, поскольку правоохранители попросили не разглашать эту информацию как тайну следствия.

"Вопросы задавались по фактам, событиям, было - не было, имело место - не имело места", - лишь сообщила Савченко.

Как сообщалось, 17 апреля Савченко завершила процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа, которая началась еще 13 числа.

По словам ее адвоката Олега Соловея, еще неизвестно, завершилась ли экспертиза. Следователи обещали сообщить об этом дополнительно в течение 2 дней.

13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает, а потому провести процедуру корректно невозможно.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Евгений Кизилов, УП