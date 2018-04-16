СБУ исследует оружие и боеприпасы в деле Савченко и Рубана

По делу нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана проводится ряд экспертиз, в частности, исследуется оружие, боеприпасы, видео- и аудиоматериалы и прочее.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в настоящее время следствием среди прочего назначено и проводится тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Савченко.

Также проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленного им подозрения.

Однако, по данным СБУ, Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию.

"Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлений других лиц", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили что "учитывая большой общественный интерес", следователи в сжатые сроки проводят необходимые следственные (розыскные) действия и планируют закончить досудебное расследование в "разумные сроки".

При этом отмечается, что все официальные материалы по этому делу, согласно ст. 222 УПК Украины, могут быть обнародованы только с разрешения следователя.

Как сообщалось, Надежда Савченко и Владимир Рубан подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

По данным ГПУ, Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять парламент и центр Киева, а к получению ими оружия на оккупированной территории причастны российские военные.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Нардеп утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Апелляционный суд Киева отказался отпустить Савченко.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Реакция соцсетей на решение по Савченко