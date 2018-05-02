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Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом в демилитаризованной зоне

Среда, 2 мая 2018, 04:07

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин убедил северокорейского лидера Ким Чен Ына провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

Об этом, ссылаясь на источник, сообщает CNN.

По словам чиновника "с глубоким знанием мышления Северной Кореи по этому вопросу", существует "большая вероятность", что саммит будет проходить в демилитаризованной зоне, причем некоторые события могут пройти на северной стороне  демаркационной линии.

Источник утверждает, что это место встречи наиболее логично для Ким Чен Ына, поскольку там уже имеется все оборудование, которое позволило бы провести саммит "в конце мая".

Также по его мнению, путешествие на северную сторону демилитаризованной зоны является исторической возможностью для Трампа.

Ранее Трамп официально назвал по крайней мере 2 варианта, которые рассматриваются как места проведения запланированной встречи с лидером КНДР, - Сингапур и демилитаризованная зона на границе между двумя Кореями.

Как сообщалось, 27 апреля лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что Пхеньян закроет главный ядерный испытательный полигон в мае, процесс будет открытым.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.

США предупредили Северную Корею, что она должна предпринять "необратимые" шаги по денуклеаризации.

Темы: КНДРСШАТрампядерное оружие
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