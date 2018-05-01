Трамп назвал 2 места, где может встретиться с лидером КНДР

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Вторник, 1 мая 2018, 00:41

Президент США Дональд Трамп официально назвал по крайней мере 2 варианта, которые рассматриваются как места проведения запланированной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, - Сингапур и Демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии в Белом доме, передает "Укринформ".

"Мы рассматриваем разные страны, включая Сингапур, и мы также говорим о возможности проведения встречи в Демилитаризованной зоне (ДМЗ)", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность в успешности будущих переговоров.

По его словам, это событие "имеет шанс стать большим".

"Я считаю, что саммит состоится, и по моему мнению, он будет успешным. Но мы увидим, что произойдет", - заявил американский президент.

Ранее Трамп в Twitter подчеркнул, что встречу можно было бы провести в Доме мира в селе Пханмуджом на границе Южной и Северной Кореи.

"Многие страны рассматриваются как место для встречи, но не будет ли Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и надежным местом, чем любая третья страна? Просто спрашиваю!", - написал он.

Как сообщалось, 27 апреля лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что Пхеньян закроет главный ядерный испытательный полигон в мае, процесс будет открытым.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.

США предупредили Северную Корею, что она должна предпринять "необратимые" шаги по денуклеаризации.

Темы: Трамп США КНДР
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