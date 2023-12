Трамп назвал 2 места, где может встретиться с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп официально назвал по крайней мере 2 варианта, которые рассматриваются как места проведения запланированной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, - Сингапур и Демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии в Белом доме, передает "Укринформ".

"Мы рассматриваем разные страны, включая Сингапур, и мы также говорим о возможности проведения встречи в Демилитаризованной зоне (ДМЗ)", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность в успешности будущих переговоров.

По его словам, это событие "имеет шанс стать большим".

"Я считаю, что саммит состоится, и по моему мнению, он будет успешным. Но мы увидим, что произойдет", - заявил американский президент.

Ранее Трамп в Twitter подчеркнул, что встречу можно было бы провести в Доме мира в селе Пханмуджом на границе Южной и Северной Кореи.

"Многие страны рассматриваются как место для встречи, но не будет ли Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и надежным местом, чем любая третья страна? Просто спрашиваю!", - написал он.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!