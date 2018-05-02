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Кім Чен Ин готовий зустрітися з Трампом в демілітаризованій зоні

Середа, 2 травня 2018, 04:07

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін переконав північнокорейського лідера Кім Чен Ина провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї.

Про це, посилаючись на джерело, повідомляє CNN.

За словами чиновника "з глибоким знанням мислення Північної Кореї з цього питання", існує "велика ймовірність", що саміт буде проходити в демілітаризованій зоні, причому деякі події можуть пройти на північній стороні демаркаційної лінії.

Джерело стверджує, що це місце зустрічі є найбільш логічним для Кім Чен Ина, оскільки там вже є все обладнання, яке дозволило б провести саміт "в кінці травня".

Також на його думку, подорож на північну сторону демілітаризованої зони є історичною можливістю для Трампа.

Раніше Трамп офіційно назвав принаймні 2 варіанти, які розглядаються як місця проведення запланованої зустрічі з лідером КНДР, - Сінгапур і демілітаризована зона на кордоні між двома Кореями.

Як повідомлялося, 27 квітня лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині Демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Лідер КНДР Кім Чен Ін повідомив президенту Південної Кореї Мун Чже Іну, що Пхеньян закриє головний ядерний випробувальний полігон у травні, процес буде відкритим.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з Кім Чен Ином може пройти через 3-4 тижні.

США попередили Північну Корею, що вона повинна здійснити "незворотні" кроки щодо денуклеаризації.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРСШАТрампядерна зброя
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