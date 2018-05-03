Третьего подозреваемого в избиении Найема тоже не взяли под стражу
Третьего из задержанных фигуранта дела об избиении депутата Мустафа Найема Умолта Руслановича Темербулатова не взяли под стражу, а выбрали ему ночной домашний арест.
Соответствующую меру пресечения избрала судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая.
22-летний гражданин РФ Темербулатов Умолт Русланович должен находиться по месту жительства с 23 часов до 6 утра до 30 июня включительно.
Он должен сдать паспорта.
Темербулатова подозревают в совершении хулиганских действий (ч.2 ст.296) относительно Мустафы-Маси Найема.
Как и для других задержанных, прокурор просил для него меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Ранее 2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда-Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.
При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал. Вероятно, речь идет о Магомеде-Амине Саитове.
30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.
Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.
Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.