Боевики из пушек обстреляли Зайцево

Утром, 3 мая, боевики из 122-мм пушек обстреляли поселок городского типа Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"В 8.30 российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права обстреляли из 122-мм орудий пгт Зайцево", - говорится в сообщении.

В ООС сообщили, что на месте происшествия работают спасатели и мониторинговая группа СЦКК.

Также, во время брифинга в четверг, представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк подтвердил, что за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения.

"Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказал Гуцуляк.

Он отметил, что за прошедшие сутки боевики совершили 51 обстрел позиций ВСУ.

По его словам, украинские военные 44 раза были вынуждены открывать огонь.