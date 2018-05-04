На территории ООС будут работать мобильные посты полиции – Князев

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Пятница, 4 мая 2018, 21:43

На территории проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях начнут работать мобильные передвижные посты полиции.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время рабочего визита в Донецкую область 4 мая, сообщает сайт НПУ.

По его словам, это позволит сократить количество стационарных блокпостов и одновременно усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

"Вы несете наибольшую ответственность за утечку оружия, которое преступники вывозят с востока страны. Нужно отойти от тотальной проверки грузов. Нас интересует только наличие запрещенных вещей", - сказал Князев.

Он подчеркнул, что изъятие одной гранаты спасает несколько жизней.

18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса

Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных силна Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Читайте также: "Главный по Донбассу. Что известно о новом командующем Объединенных сил Наеве"

30 апреля президент Петр Порошенко закончил АТО и начал операцию Объединенных сил. С началом Операции объединенных сил на Донбассе начал действовать особый порядок.

Руководитель Операции объединенных сил Сергей Наев заявил, что не прогнозирует обострения боевых действий на Донбассе в связи с началом операции, но уверил, что безнаказанные обстрелы боевиков терпеть не будут.

Темы: Донбасс Объединенные силы на Донбассе полиция
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