На території ООС працюватимуть мобільні пости поліції – Князєв

На території проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях розпочнуть роботу мобільні пересувні пости поліції.

Про це заявив голова Нацполіції Сергій Князєв під час робочого візиту до Донецької області 4 травня, повідомляє сайт НПУ.

За його словами, це дозволить скоротити кількість стаціонарних блокпостів та водночас посилити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах.

"Ви несете найбільшу відповідальність за виток зброї, яку злочинці вивозять зі сходу країни. Потрібно відійти від тотальної перевірки вантажів. Нас цікавить тільки наявність заборонених речей", - сказав Князєв.

Він підкреслив, що вилучення однієї гранати – рятує кілька життів.

18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

20 лютого закон підписав президент, а 26 лютого він набув чинності.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Нововведенням законопроекту стало фактичне переформатування АТО в "заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ".

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Читайте також: "Головний по Донбасу. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил Наєва"

30 квітня президент Петро Порошенко закінчив АТО і почав операцію Об'єднаних сил. З початком Операції об'єднаних сил на Донбасі почав діяти особливий порядок.

Керівник Операції об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що не прогнозує загострення бойових дій на Донбасі у зв’язку з початком операції, але запевнив, що безкарні обстріли бойовиків не терпітимуть.