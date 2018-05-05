Порошенко озвучил связь между Антикоррупционным судом и траншем МВФ

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Антикоррупционный суд может появиться уже в мае, что откроет путь очередному траншу МВФ.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Focus, пишет Укринформ.

"Мы хотим ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш", - отметил глава государства.

Также Порошенко отметил: гордится тем, что "за 4 года в экономике удалось достичь больших успехов, чем за 25 лет до этого", в частности улучшить инвестиционный климат - в рейтинге Doing-Business страна поднялись со 135 места в 2013 году на 76.

"Темпы экономического развития в этом году, очевидно, составят 3,5%. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны", - заявил президент.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 и 4 альтернативных законопроекта.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Первый замглавы Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец выразил мнение, что Верховная Рада может принять в целом закон об Антикоррупционном суде в мае.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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