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Сутки на Донбассе: 1 военный погиб, 6 - раненых

Понедельник, 7 мая 2018, 14:19

За минувшие сутки боевики из тяжелого вооружения обстреляли дома мирного населения на линии разграничения, в результате обстрела был ранен мирный житель, 1 украинский военный погиб, 5 - раненых, 1 - получил боевое травмирование.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Гуцуляк.

"В 02.40, за 20 минут, оккупанты выпустили 20 мин калибра 120 мм по инфраструктуре населенного пункта Луганское", - сообщил он.

Также боевики со стороны оккупированной Горловки из артиллерии калибра 122 мм осуществили 6 выстрелов по Николаевке и выпустили 6 мин с миномета калибра 120 мм.

"В результате обстрела уничтожено 2 жилых здания и 1 хозяйственное здание", - добавил Гуцуляк.

Также по информации ООС 6 мая боевики дважды обстреляли из артиллерии калибров 152 и 122 мм Зайцево.

"В результате этого обстрела 1 человек получил ранение, загорелся жилой дом", - сообщил представитель Минобороны.

В общем 6 мая боевики совершили 80 прицельных обстрелов оборонительных позиций подразделений ООС.

За этот день трое украинских военных были ранены, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

"Состояние здоровья одного военнослужащего - средней тяжести, еще трех защитников - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Также 6 мая один украинский защитник погиб.

"Во время патрулирования группа на Горловском направлении попала в засаду. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство. В результате подрыва БМП один наш военнослужащий погиб, двое - были ранены", - сказал спикер.

Сейчас состояние здоровья двух раненых - удовлетворительное. Им оказывается помощь в больнице.

7 мая в ООС уже зафиксировали 12 обстрелов со стороны оккупантов.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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