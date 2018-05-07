Россиянину, напавшему на ветерана АТО в Киеве, объявили подозрение

Киевская прокуратура заочно сообщила о подозрении 23-летнему россиянину, который 2 мая в группе с другими злоумышленниками напал в Киеве на участника АТО - защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Об этом сообщает в Facebook столичная прокуратура.

"Установлено, что злоумышленник пересек границу в сторону Польши. В связи с этим фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц)", - говорят в ведомстве.

Прокуратура отмечает, что подготовила ходатайство о разрешении на задержание злоумышленника с целью его повода в суд и взятия под арест.

Как сообщалось, ранее прокуратура сообщила о подозрении 25-летней девушке, которую обвиняют в нападении на Вербича.

Нападение на бойца АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, произошло 2 мая на ул.Константиновская в Киеве. Нападавшие нанесли Вербичу удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и били молотком.

Позже полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападающих.

СБУ установила, что организатором нападения на Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

В Харькове задержали подозреваемых в нападении на Вербича.

Адвокат пострадавшего Наталья Фещик заявила, что среди задержанных только одна женщина причастна к нападению. Ее привезли в Киев для избрания меры пресечения.