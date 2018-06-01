В больнице скончался сержант: закрыл собой дочь от обстрела на Донбассе

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Пятница, 1 июня 2018, 11:08

В областной клинической больнице Мечникова в Днепре умер военный ВСУ, который, ценой собственной жизни, 25 мая спас на Донбассе свою дочь.

Об этом в Facebook сообщил главный врач госпиталя Сергей Рыженко.

Медик сообщил, что военный служил на Донбассе с собственной дочерью-медиком Ярославой.

"Николай, старший сержант, 48 лет из Кировоградской области. Дочь - Ярослава, санинструктор той же части", - сообщил он.

25 мая они попали под обстрел, того же для их доставили в больницу в Днепре.

По словам Рыженко, мина взорвалась в трех метрах от них, чтобы спасти дочь "Николай своим телом накрыл ее".

"У него тяжелое осколочное ранение головы. У дочери - акубаротравма, сотрясение", - добавил он.

Врач сообщил, что Ярослава выздоравливает, а ее отец перенес множество операций, но не смог выжить.

"Ночью все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце. Еще один герой стал жертвой", - написал Рыженко.

25 мая в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один - боевое травмирования.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс война
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