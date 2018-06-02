США: Россия маскирует в "гумконвоях" в ОРДЛО материалы для военных целей

Россия заинтересована в создании впечатления помощи местным общинам временно оккупированного Донбасса, однако ее действия не оставляют сомнений - "гумконвои" просто маскируют перевозку материалов для военных целей.

Об этом в обращении к руководству ОБСЕ заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, пишет Голос Америки.

Камиан напомнил, что 24 мая миссия наблюдателей ОБСЕ заметила, как 75-й конвой из белых грузовиков прибыл на территорию Украины с РФ.

"Наблюдатели на Донецком пункте пропуска насчитали 10 грузовиков, у 8 из которых была надпись "Гумпомощь РФ" ... Увидели, как конвой заезжает с территории РФ. Грузовики проехали всего 500 метров, и к конвою присоединилась еще один дополнительный белый грузовик без отметок, который не был даже поверхностно осмотрен украинскими пограничниками, которые находятся на Донецком пункте пересечения в РФ", - подчеркнул Камиан.

"Мы не знаем, что внутри этих конвоев, которые заявлены как гуманитарные, так как РФ не позволяет наблюдательной миссии проверять их, или следить за их разгрузкой ... Если бы Россия действительно поставляла гуманитарную помощь, почему ее силы так тщательно заботятся, чтобы международные наблюдатели не увидели содержания груза на границе и на контролируемых РФ территориях Украины?", - отметил Камиан.

Он также отметил, что конвои, которые прибывают из РФ на территорию ОРДЛО, разгружают необычным для разгрузки гуманитарных грузов образом.

"Однако нам известно, что эти так называемые грузовики с "помощью" не разгружают в больнице, или школе, неправительственной организации или хранилище ООН. Вместо этого их разгружают в месте, которое, по сообщениям наблюдательной миссии ОБСЕ, используют силы под руководством РФ. Вооруженные люди в военных формах охраняют там периметр и не позволяют наблюдателям миссии увидеть груз, или поговорить с кем-либо на месте ", - напомнил поверенный США при ОБСЕ.

Напомним, РФ начала доставлять "гуманитарные грузы" на территорию ОРДЛО в августе 2014 года. По состоянию на май 2018 РФ уже отправила в ОРДЛО 77 конвоев с "гуманитарной помощью".

В миссии ОБСЕ заявляют, что боевики блокируют допуск наблюдателей миссии к неподконтрольному Украине участку границы с РФ и не допускают к осмотру грузовики с "гумпомощью". Другие представители международных миссий к осмотру содержимого грузов также не допускаются.

По данным украинской стороны, в "гумконвоях" из РФ на территорию оккупированного Донбасса, среди прочего, завозится вооружение для боевиков ОРДЛО.