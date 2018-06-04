Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из квартиры Вышинского исчезли ценные вещи – полиция

Понедельник, 4 июня 2018, 09:42
Из квартиры Вышинского исчезли ценные вещи – полиция
Крым Реалии

Из квартиры арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру

"Пропали документы и ценные вещи", – сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.

Открыто производство по ч. 3. ст. 185 УКУ – кража, соединенная с проникновением в жилище.

Правоохранители расследуют этот инцидент.

Накануне адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" было незаконное проникновение: "Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Исчезли несколько вещей, но какие именно – пока точно неизвестно".

Напомним, что 15 мая в офисах "РИА Новости-Украина" прошли обыски, а ГПУ показала, что нашла во время следственных действий.

Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене. Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу Вышинского на допрос в СБУ вызвали 47 человек.

17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского на 2 месяца, защита подала апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Во время заседания суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой. По мнению Вышинского, выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

В ГМС в свою очередь заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства, поскольку законодательство Украины не предусматривает такой процедуры.

Алена Рощенко, УП
Темы: СМИполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: