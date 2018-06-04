Из квартиры Вышинского исчезли ценные вещи – полиция

Из квартиры арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.



Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



Он подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру



"Пропали документы и ценные вещи", – сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.



Открыто производство по ч. 3. ст. 185 УКУ – кража, соединенная с проникновением в жилище.



Правоохранители расследуют этот инцидент.



Накануне адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" было незаконное проникновение: "Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Исчезли несколько вещей, но какие именно – пока точно неизвестно".

Напомним, что 15 мая в офисах "РИА Новости-Украина" прошли обыски, а ГПУ показала, что нашла во время следственных действий.

Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене. Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу Вышинского на допрос в СБУ вызвали 47 человек.

17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского на 2 месяца, защита подала апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Во время заседания суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой. По мнению Вышинского, выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

В ГМС в свою очередь заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства, поскольку законодательство Украины не предусматривает такой процедуры.