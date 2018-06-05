В Крыму "суд" отказался рассматривать дело пропавшего активиста

Подконтрольный России суд в Крыму отклонил жалобу адвоката Эмиля Курбединова на бездействие и халатность следственного комитета РФ в поисках пропавшего на полуострове украинского активиста Тимура Шаймарданова.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Суд окончен. Жалоба адвоката Эмиля Курбединова на бездействие следственного комитета РФ была отклонена", - говорится в сообщении.

"Суд" принял соответствующее решение в рамках рассмотрения апелляционной жалобы Эмиля Курбединова по халатности следкома относительно поисков Тимура Шаймарданова.

26 мая 2014 исчез активист общественной организации "Украинский дом" симферополец Тимур Шаймардинов.

В январе 2017 правоохранители оккупированного Крыма прекратили следствие касательно похищения Шаймардинова.