В Крыму "суд" отказался рассматривать дело пропавшего активиста

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Вторник, 5 июня 2018, 22:37

Подконтрольный России суд в Крыму отклонил жалобу адвоката Эмиля Курбединова на бездействие и халатность следственного комитета РФ в поисках пропавшего на полуострове украинского активиста Тимура Шаймарданова.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Суд окончен. Жалоба адвоката Эмиля Курбединова на бездействие следственного комитета РФ была отклонена", - говорится в сообщении.

"Суд" принял соответствующее решение в рамках рассмотрения апелляционной жалобы Эмиля Курбединова по халатности следкома относительно поисков Тимура Шаймарданова.

26 мая 2014 исчез активист общественной организации "Украинский дом" симферополец Тимур Шаймардинов.

В январе 2017 правоохранители оккупированного Крыма прекратили следствие касательно похищения Шаймардинова.

Украинская правда
Темы: Крым аннексия суд крымские татары
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