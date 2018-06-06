Конвоиры подпортили день рожденья "диверсанту" Панову

1681 просмотр
Среда, 6 июня 2018, 15:57

Конвоиры не разрешили передать поздравительные открытки фигуранту "дела украинских диверсантов" Евгению Панову, которому 6 июня исполняется 41 год.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В итоге, пишет издание, во время заседания в подконтрольном Кремлю Верховном "суде" Крыма адвокату Сергею Легостову пришлось зачитать поздравления вслух.

Отмечается, что само заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката, суд допросил кинолога, чья собака якобы унюхала взрывчатку в автомобиле Евгения Панова.

 
Конвоир ведет Евгения Панова по коридору

Как сообщалось, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 августа в районе города Армянск в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов.

Панов неоднократно заявлял, что к нему применялись пытки и психологическое давление с целью получить "признательные показания".

Панова обвиняют по ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. УК РФ (подготовка диверсии в составе организованной группы). Ему грозит срок лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Темы: Крым оккупация суд
powered by lun.ua
По теме
Балух за голодовку потерял 30 кг, мы начинали его терять – адвокат 6 июня 2018, 14:09
В Старом Крыму – очередной обыск и задержание 6 июня 2018, 13:43
Свидетель по делу Януковича: Военные части в Крыму захватывали казаки 6 июня 2018, 12:26
Все новости
Главные новости
Кипрский суд "разморозил" активы СКМ Ахметова
Нардепы побили собственный рекорд кнопкодавства – ЧЕСНО
Сенцов просит людей не поддерживать его голодовкой
Комитет предлагает Раде запретить трансляцию ЧМ 2018
Все новости
Музыка

Британское издание назвало Atlas Weekend одним из лучших фестивалей в мире

Лайфхаки

6 простых коктейлей, которые можно приготовить дома

здоровье

Как ухаживать за ртом маленьких детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів