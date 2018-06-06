Конвоиры подпортили день рожденья "диверсанту" Панову

Конвоиры не разрешили передать поздравительные открытки фигуранту "дела украинских диверсантов" Евгению Панову, которому 6 июня исполняется 41 год.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В итоге, пишет издание, во время заседания в подконтрольном Кремлю Верховном "суде" Крыма адвокату Сергею Легостову пришлось зачитать поздравления вслух.

Отмечается, что само заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката, суд допросил кинолога, чья собака якобы унюхала взрывчатку в автомобиле Евгения Панова.

Конвоир ведет Евгения Панова по коридору

Как сообщалось, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 августа в районе города Армянск в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов.

Панов неоднократно заявлял, что к нему применялись пытки и психологическое давление с целью получить "признательные показания".

Панова обвиняют по ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. УК РФ (подготовка диверсии в составе организованной группы). Ему грозит срок лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.