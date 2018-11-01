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Киевляне смогут зарегистрировать авто и заменить водительские права в ЦПАУ

Четверг, 1 ноября 2018, 11:44

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал пилотный проект по первичной регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений через Центры предоставления административных услуг столицы.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Кличко объяснил, что отныне каждый киевлянин может в ЦПАУ обменять старое водительское удостоверение на новое или переоформить документы в связи с изменением личных данных.

При этом он отметил, что функция выдачи первого водительского удостоверения остается МВД.

Сообщается, что пока новые услуги можно получить в центральном ЦНАП столицы на Днепровской Набережной, 19-б, но впоследствии проект распространят на все ЦНАП Киева.

По словам киевского мэра, вся процедура занимает не более 20-ти минут.

"Например, при изменении фамилии заявитель сразу сможет получить ID-карту, перерегистрировать водительские права и транспортное средство. В случае изменения места регистрации - зарегистрировать место проживания, а также перерегистрировать техпаспорт и номерные знаки на авто", - рассказал Кличко.

Как рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, был разработан общий алгоритм взаимодействия и администраторы ЦПАУ, которые будут принимать заявления на получение услуг сервисных центров МВД, прошли обучение в Региональном сервисном центре МВД Киева.

"Замена водительского удостоверения является одной из самых популярных услуг - за 9 месяцев 2018 года только в Киеве ею воспользовались 31028 раз", - отметил Криклий.

Он добавил, что подобная инициатива должна уменьшить нагрузку на сервисные центры МВД столицы, а в будущем и в других городах страны.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиев
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