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Капитана украинского "ЯМК-0041" выпустили из СИЗО Крыма – РосСМИ

Пятница, 2 ноября 2018, 09:46

Капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде.

Об этом 2 ноября сообщает российское издание ТАСС.

"Капитана и двух моряков выпустили из СИЗО, после обращения омбудсменов в следственные органы омбудсменов", – рассказала так называемая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Она добавила, что Новицкого выпустили, чтобы было легче вести переговоры об обмене на капитана "Норда" Владимира Горбенко.

Украинское судно "ЯМК-0041" задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.

30 октября Москалькова заявила, что семь украинских моряков обменяли на семь моряков крымского судна "Норд", которое следовавало под флагом РФ и было задержано украинскими пограничниками.

Украинская правда
Темы: РосcияКрымУкраина
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