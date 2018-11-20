Мэр Херсона назвал человека, которого Гандзюк подозревала в заказе нападения

Мэр Херсона Владимир Николаенко назвал следствию фамилию человека, которого его заместитель Екатерина Гандзюк подозревала в заказе нападения на нее.

Об этом он заявил на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, сообщает "Громадське".

"Я был у следователя СБУ и поделился данными, которые мне сказала Екатерина. Я был у нее и спросил, кто это может быть? Она сначала сказала это "русня", а потом назвала мне конкретную фамилию, кто это может быть. Я поделился этими данными со следователем", - сказал Николаенко.

Городской голова Херсона не озвучил фамилии на заседании ВСК, но отметил, что "ни слова плохого от Гандзюк о Николае Паламарчуке (депутата БПП) не слышал".

Бывший заместитель Паламарчука Игорь Павловский задержан по делу Гандзюк. Ему предъявлено обвинение по статьям о соучастии в убийстве Гандзюк.

Как сообщалось, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле Гандзюк произошла утечка информации, подорвавшая следствие.

5 ноября организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский, имеющий прозвище "Собака".

6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.

За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой.

Следствие подозревает в совершении нападения на активистку пятерых бывших участников АТО: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения. Грабчука называют непосредственным исполнителем нападения.

Четверо из пяти подозреваемых в попытке убить Гандзюк признались в совершении преступления, а Торбин не признается.

Активист инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Роман Синицын заявил, что Луценко, Аваков и Грицак знают заказчиков нападения.

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