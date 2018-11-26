Крымский "суд" возьмется за пленных украинских моряков – СМИ

Подконтрольный оккупантам суд в Крыму, вероятно, 27 ноября будет избирать меру пресечения украинским морякам, захваченным Россией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в так называемых "правоохранительных органах" полуострова

"Ориентировочно завтра… суд рассмотрит меру пресечения по украинским морякам", – сказал собеседник агентства.

По информации журналистки Алены Савчук, заседание состоится в так называемом Киевском райсуде Симферополя.

"Захваченных украинских моряков, всех 24-х (по данным россиян, украинские военные заявляли про 23 человек – УП) будут судить в Крыму", – пишет журналистка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил российскому "Интерфаксу", что моряков преследуют как "нарушителей границ".

25 ноября россияне в Керченском проливе открыли огонь на поражение по украинским кораблям, захватили их и ранили 6 украинских военнослужащих.

В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По данным разведки, состояние здоровья раненых военнослужащих удовлетворительное. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. М.И. Пирогова.

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Из-за атаки России в Черном море президент и РНБО решили ввести военное положение. Указ Порошенко должна утвердить Верховная Рада.

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