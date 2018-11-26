Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымский "суд" возьмется за пленных украинских моряков – СМИ

Понедельник, 26 ноября 2018, 17:53

Подконтрольный оккупантам суд в Крыму, вероятно, 27 ноября будет избирать меру пресечения украинским морякам, захваченным Россией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в так называемых "правоохранительных органах" полуострова

"Ориентировочно завтра… суд рассмотрит меру пресечения по украинским морякам", – сказал собеседник агентства.

По информации журналистки Алены Савчук, заседание состоится в так называемом Киевском райсуде Симферополя.

"Захваченных украинских моряков, всех 24-х (по данным россиян, украинские военные заявляли про 23 человек – УП)  будут судить в Крыму", – пишет журналистка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил российскому "Интерфаксу", что моряков преследуют как "нарушителей границ".

25 ноября россияне в Керченском проливе открыли огонь на поражение по украинским кораблям, захватили их и ранили 6 украинских военнослужащих.

В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По данным разведки, состояние здоровья раненых военнослужащих удовлетворительное. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. М.И. Пирогова.

Читайте также Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Из-за атаки России в Черном море президент и РНБО решили ввести военное положение. Указ Порошенко должна утвердить Верховная Рада.

О том, что именно будет означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

Темы: КрымРосcияЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
Все новости...
Реклама: