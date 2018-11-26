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Кримський "суд" візьметься за полонених українських моряків – ЗМІ

Понеділок, 26 листопада 2018, 17:53

Підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в так званих "правоохоронних органах" півострова

"Орієнтовно завтра... суд розгляне запобіжний захід щодо українських моряків", – сказав співрозмовник агентства.

За інформацією журналістки Олени Савчук, засідання відбудеться в так званому Київському райсуді Сімферополя.

"Захоплених українських моряків, усіх 24-х (за даними росіян, українські військові заявляли про 23 особи – УП) судитимуть у Криму", – пише журналістка.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив російському "Інтерфаксу", що моряків переслідують як "порушників кордонів".

25 листопада росіяни у Керченській протоці відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, захопили їх і поранили 6 українських військовослужбовців.

Водночас, росіяни кажуть, що "отримали легкі поранення" троє українських військових, їхній стан нібито стабільний.

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи

За даними розвідки, стан здоров’я поранених військовослужбовців задовільний.Троє з них прооперовані та знаходяться в Керченській міській лікарні №1 ім. М.І. Пирогова.

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Через атаки Росії в Чорному морі президент і РНБО вирішили ввести воєнний стан. Указ Порошенка повинна затвердити Верховна Рада.

Про те, що саме означатиме введення воєнного стану, читайте в матеріалі УП"Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

Теми: КримРосіяЧорне море
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