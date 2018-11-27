Из-за военного положения железная дорога будет работать в особом режиме - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях, Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

Об этом он сообщил во вторник, во время совещания с руководителями "Укрзализныци", "Укравтодора", Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, Украэродвижения, морских портов, представителями структурных подразделений Министерства инфраструктуры, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Омелян, едва ли не единственный из присутствующих одетый в военную форму, поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

"Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", - заявил он.

"Приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - добавил глава Мининфраструктуры.

Кроме того Омелян поручил создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием.

По его словам, планируется ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне.

"У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - отметил он.

Также сообщается, что в ближайшее время будут проведены полевые военные учения.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения. Петр Порошенко заявлял, что военное положение введут с 9 утра 28 ноября и продлится он 30 дней. А в указе на сайте Верховной Рады, как и раньше, говорилось о военном положении с 26 ноября.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые доставили в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

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