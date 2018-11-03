Украинские военные применили зенитно-ракетный комплекс С-300: учения

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Суббота, 3 ноября 2018, 19:38

В ходе учений подразделений противовоздушной обороны украинские военные впервые за 19 лет применили мобильный зенитно-ракетный комплекс С-300В1.

Об этом 3 ноября сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко

По его словам, результаты стрельб "подтвердили возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально короткие сроки".

"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского оборонно-промышленного комплекса", - заявил Муженко.

Украинская правда
Темы: армия Вооруженные силы оружие Муженко
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