Украинские военные применили зенитно-ракетный комплекс С-300: учения

В ходе учений подразделений противовоздушной обороны украинские военные впервые за 19 лет применили мобильный зенитно-ракетный комплекс С-300В1.

Об этом 3 ноября сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко

По его словам, результаты стрельб "подтвердили возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально короткие сроки".

"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского оборонно-промышленного комплекса", - заявил Муженко.