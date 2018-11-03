Украинские военные применили зенитно-ракетный комплекс С-300: учения

В ходе учений подразделений противовоздушной обороны украинские военные впервые за 19 лет применили мобильный зенитно-ракетный комплекс С-300В1.

Об этом 3 ноября сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко

По его словам, результаты стрельб "подтвердили возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально короткие сроки".

"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского оборонно-промышленного комплекса", - заявил Муженко.

Напомним, Украина перекрыла часть воздушного пространства к западу от аннексированного Крыма в связи с проведением ракетных стрельб с 1 по 4 ноября.

По сообщению СНБО, у учениях принимают участие подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск и зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ.

"Военные провели учения с боевыми стрельбами зенитно-ракетных комплексов С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полигоне Вооруженных сил "Ягорлык", - сообщили в СНБО.