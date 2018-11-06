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В офис крымских адвокатов ворвались силовики оккупантов в балаклавах

Вторник, 6 ноября 2018, 12:31

В офис крымских адвокатов Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова ворвались силовики оккупационной власти Крыма в масках и так называемый прокурор.

Об этом сообщает адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

"К нам в офис ворвался "прокурор" и сотрудники ЦПЭ (центр по противодействию экстремизму — ред.). Вручают предостережение", — написал Семедляев.

Предостережение также вручили коллеге Семедляева Эмилю Курбединову.

Тамила Ташева координатор общественной организации "Крым-SOS" сообщила в Facebook, что предостережение касается не допустимости экстремистской деятельности (проведения не санкционированных митингов). 

 

"Зашел "прокурор", еще несколько человек в масках, которые не показали своих удостоверений, не представились. Такое себе маски-шоу", - написала она.

По ее словам, "прокурор" сказал Эмилю, что по нему проводятся оперативно-розыскные мероприятия, но не пояснил какие именно.

Корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк сообщил в Facebook, что прокурора зовут Валентин Чуприна.

"Прокурор утверждает, что по оперативной информации в Крыму планируется провести ряд одиночных пикетов в "поддержку идеологии Хизб ут-Тахрир". Организаторами пикетов, судя по выданным предостережениям, силовики считают адвокатов", - написал он.

По словам Наумлюка, аналогичные мероприятия провели в отношении Лили Гемеджи, а также координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и других правозащитников.

По словам Наумлюка, аналогичные мероприятия провели в отношении Лили Гемеджи, а также координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и других правозащитников.

Украинская правда
Темы: КрымРосcия
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