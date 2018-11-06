Схваченному в Крыму украинцу продлили арест, РФ подозревает его в шпионаже

Суд в Москве продлил срок содержания под стражей гражданина Украины Константина Давыденко, задержанного в аннексированном Россией Крыму по подозрению в шпионаже.

Об этом российскому "Интерфаксу" рассказала пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова, сообщают "Крым.Реалии".

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Давыденко срока ареста до 11 января", - отметила Краснова.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку, по сообщению Красновой, в материалах дела есть гриф "секретно".

Давыденко подозревают в "сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности в Крыму частей Росгвардии и ФСБ России".

Комментариев Константина Давыденко или его адвоката на данный момент нет.

Защита Давыденко обжаловала решение о продлении срока его ареста, но суд оставил жалобу без удовлетворения.

11 февраля Давыденко в Симферополе схватили сотрудники ФСБ России. Позже в сети опубликовали видео оперативной съемки ФСБ задержания гражданина Украины Константина Давиденко.

По информации издания "Крым.SOS", Давыденко родом из Шахтерска. Он работал специалистом по оценке движимого и недвижимого имущества. После оккупации части территории Донецкой и Луганской областей проживал в Харькове.

В оккупированный Крым Давыденко поехал по своим личным делам.