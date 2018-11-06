ГСЧС: Пожар на маслозаводе в Южном локализовали, пострадавших нет

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Вторник, 6 ноября 2018, 23:57

Спасателям удалось локализовать пожар на территории маслозавода под Одессой.

Об этом сообщает главное упраления ГСЧС в Одесской области.

"Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 22:40", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что сообщение о возгорании получили в 19:39 и оперативно организовали штаб пожаротушения.

"К тушению пожара привлечены от ГУ ГСЧС 22 единицы пожарно-спасательной техники и 75 человек личного состава. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Ситуация на контроле ГСЧС - угрозы распространения огня нет. Утечки вредных веществ не зафиксировано", - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел на предприятии "Дельта Вилмар" у города Южный Одесской области.

 

Украинская правда
Темы: пожар чрезвычайное происшествие Одесса
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