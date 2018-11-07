США: "Почтовый террорист" отказался от возможности выйти под залог

Главный подозреваемый в рассылке посылок с взрывными устройствами Сезар Сайок отказался от возможности быть освобожденным под залог в период судебных слушаний.

Об этом сообщает Reuters.

"Сезар Сайок согласился на содержание под стражей без возможности освобождения под залог", - говорится в сообщении.

Перед слушанием прокуратура настаивала, что Сайок слишком опасен для освобождения под залог.

При этом его федеральный защитник подчеркнула, что он не подал формальной заявки на освобождение под залог.

Ранее суд вынес официальные обвинения Сезару Сайоку, подозреваемому в рассылке посылок с взрывными устройствами. По совокупности обвинений ему грозит лишение свободы на срок до 48 лет.

Как сообщалось, Сесар Сайок, подозреваемый в рассылке бомб известным деятелям США, вероятно писал на Facebook про "русских братьев" и распространял ссылки на материалы, повторяющие Кремлевскую пропаганду.

Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Ни одна из бомб не взорвалась.

Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств.