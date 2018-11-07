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США: "Поштовий терорист" відмовився від можливості вийти під заставу

Середа, 7 листопада 2018, 02:22

Головний підозрюваний у розсилці посилок з вибуховими пристроями Сезар Сайок відмовився від можливості бути звільненим під заставу в період судових слухань.

Про це повідомляє Reuters.

"Сезар Сайок погодився на утримання під вартою без можливості звільнення під заставу", - йдеться у повідомленні.

Перед слуханням прокуратура наполягала, що Сайок є надто небезпечним для звільнення під заставу.

При цьому його федеральний захисник підкреслила, що він не подав формальної заявки на звільнення під заставу.

Раніше суд виніс офіційні звинувачення Сезару Сайоку, підозрюваному в розсилці посилок з вибуховими пристроями. За сукупністю звинувачень йому загрожує позбавлення волі на строк до 48 років.

Як повідомлялось, Сезар Сайок, підозрюваний у розсилці бомб відомим діячам США, ймовірно писав на Facebook про "російських братів" та поширював посилання на матеріали, що повторюють Кремлівську пропаганду.

Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

Жодна з бомб не вибухнула.

Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв.

Теми: США
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