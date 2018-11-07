В США зафиксировали несколько попыток дезинформировать избирателей в день голосования

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Среда, 7 ноября 2018, 05:19

Власти США получили сообщение о нескольких "ограниченных" попытках введения в заблуждение избирателей в соцсетях в день голосования.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности США.

Отмечается, что правительство расследует появление в день выборов сообщений с информацией, которая может ввести в заблуждение, вместе с руководством соцсетей и правоохранительными органами.

"Собеседник не сообщил, кто стоит за публикацией подобных сообщений, и ничего не сказал об их содержании, но заверил, что руководство соцсетей их быстро удалило", - говорится в материале агентства.

Как сообщалось, в США разоблачили новую российскую тактику вмешательства в выборы.

Российские агенты, которые, как считается, связаны с правительством, активно распространяют противоречивый контент и продвигают крайние взгляды на фоне промежуточных выборов в США 6 ноября, но, по мнению правительственных исследователей, ученых и безопасности агентств, они усердно работают над тем, чтобы скрыть свои следы.

Исследователи, изучающие распространение дезинформации в Facebook, Twitter, Reddit и других платформах, утверждают, что новая, более тонкая тактика позволила большинству так называемых кампаний по информационным операциям выдержать чистки большими социальными платформами и избежать проверок со стороны правительства.

Темы: США виборы
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