Жена Луценко объяснила, почему ее нет в санкционном списке России

Жена генпрокурора, представитель президента в парламенте Ирина Луценко считает, что ее нет в санкционном списке России, потому что она является претендентом на очередного политзаключенного Кремля.

Об этом она сказала, отвечая на соответствующий вопрос "112 Украина".

"Я думаю, что представительство Луценко достойное в этом списке. Мы обсуждали этот вопрос на семейном совете. Я думаю, что Путин меня завлекает туда, показывая, будто я не в списке. Я так понимаю, что я там претендент на политического заключенного", - улыбнулась Луценко.

Она также добавила, что будет "вести себя достойнее, чем первый номер фракции "Батькивщина" Надежда Савченко, которая отголодала, стала политическим заключенным, а потом решила взорвать украинский парламент".

"Это шутка с моей стороны. Я специально тролю эти списки, для того, чтобы понять, что цель России другая. Ее цель втянуть украинцев и украинскую внутреннюю среду в обсуждение не тех актуальных вопросов, которые украинцы должны бы ставить перед собой", - сказала Луценко.

По ее словам, сейчас актуальный вопрос для Украины – это незаконные выборы в ОРДЛО.

Напомним, 1 ноября Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц из Украины. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ.

В список санкций попали сын президента Алексей Порошенко, который является депутатом Верховной Рады, и разные чиновники.

Есть в списке и генпрокурор Юрий Луценко, хотя его жены Ирины, которая является нардепом и представителем президента в Верховной Раде, в списке нет.

Санкций против президента Украины не вводили.

Луценко признался, что проверил, есть ли он в санкционном списке, и "с удовольствием увидел, что есть".

Вместе с тем он удивлялся, почему в этом списке рядом с ним нет эго жены, и обещал спросить у нее, как так вышло.