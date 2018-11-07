В бывшем штабе Януковича восстановят кинотеатр и ресторан

В 2019 году в столичном кинотеатре "Зоряный", который ранее был штабом "Партии регионов", откроют Центр киноискусства с кинозалами, арт-пространством и ресторанами.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из участников переговоров об открытии кинотеатра депутат Киевсовета Ярослав Диденко.

"После реконструкции "Зоряный" превратится в кинотеатр с 4 современными кинозалами, с арт-зоной, где будут показывать фестивальное кино и украинские ленты, с кафе, ресторанами. Это будет арт-центр киевской жизни", - сказал депутат.

Фото с Facebook ярослава диденко

По словам Диденко, кинотеатр не удалось вернуть в коммунальную собственность, но удалось договориться, что здание "Зоряного" сохранит свой профиль, то есть останется кинотеатром.

Он рассказал, что сейчас владельцем здания стал молодой ресторатор Сергей Матвиенко (совладелец компании FM Group) с партнером.

По словам депутата, в связи с тем, что предыдущий владелец "Звездного" не смог изменить профиль участка "под высотную застройку", стоимость кинотеатра сильно упала. И в 2017 году его купили рестораторы.

Предыдущие владельцы "Зоряного" хотели на его месте возвести бизнес-высотку. Для этого они пытались получить документы об изменении профиля участка – "под высотную застройку". Однако община выступала против, поэтому профиль участка не изменили Фото с Facebook ярослава диденко

"У нас было с Матвиенко совещание. Я говорил, что наша позиция радикальная – возвращайте здание, а мы вам компенсируем стоимость из киевского бюджета. А он говорит, что это моя собственность, я вам его отдавать не буду, но я восстановлю кинотеатр за свой счет. И сделаю таким, что вы будете в него ходить", - пересказал суть совещания Диденко.

По словам депутата, Матвиенко также пообещал, что не будет строить вместо кинотеатра высотку, а только сделает там пиццерию и детский ресторан.

Диденко рассказал, что на совместном совещании владельцы "Звездного" даже показали предварительные эскизы будущего кинотеатра.

Он добавил, что консультантом владельцы пригласили директора кинотеатра "Жовтень" Людмилу Горделадзе.

Диденко также сообщил, что недавно в собственность города удалось вернуть фонтан, расположенный перед "Зоряным", который ранее странным образом оказался в частных руках.

Как сообщает сайт Печерской администрации, кинотеатр заработает уже в следующем году.

Также концепцией предусмотрено восстановить работу фонтана и создать привлекательное публичное пространство вокруг.

"Сейчас идет работа над реализацией проекта, презентация которого в ближайшее время будет представлена ​​общественности", - сообщили в Печерской РГА.

Напомним, директором ООО "Киноцентр "Зоряный" в 2003-2006 году был Андрей Кравец, экс-глава Государственного управления делами (2010 – февраль 2014 года), член Партии регионов, прозванный в прессе "завхозом Януковича".

С 2006 года и до начала февраля 2015 года директором "Киноцентра "Зоряный" была жена Кравца – Марина Пелых.

После продажи в кинотеатре "Зоряный" проводились съезды и совещания Партии регионов, в помещениях первого этажа работали рестораны.

Официальные владельцы ООО "Киноцентр "Зоряный" неоднократно менялись, но ими, как правило, значились выходцы из Донецкой области и донецкие компании. В последние годы соучредителем фирмы числился дончанин Вячеслав Билан и ООО "Украинская Межрегиональная Инвестиционная Группа".

Последняя была зарегистрирована на панамский офшор "Джетли Менеджмент Корп.".

Сегодня "УМИГ" записана на "Lilydessa Investments LTD" (Кипр) и "Saphire Investments LTD" (Соединенное королевство).

В 2014 году ООО "Киноцентр "Зоряный" переоформили на Белизский оффшор "Sabik Ltd".

В мае 2015 года суд оставил в собственности ООО "Киноцентр "Зоряный" помещение кинотеатра по улице Московской, 31/33 в Киеве.

В мае 2018 года Киевсовет поручил столичной городской администрации вернуть кинотеатр "Зоряный" городу.