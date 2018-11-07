Главные новости дня — за 60 секунд

Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко из-за убийства Гандзюк, Мартыненко выбрасывает вызовы на допрос, доходы Порошенко выросли в 8 раз — новости, которые обсуждали 5 ноября.

О правительстве Гройсмана

Благодаря Яценюку, заседание Кабмина транслируются вживую. Арсений Петрович это сделал не только для того, чтобы показать как он открыт, но и чтобы снять с себя ответственность за непопулярные решения.

Гройсман использует камеры и открытость иначе. Заседание правительства стали главной пиар-площадкой для Гройсмана. Здесь он клеймит оппонентов, отчитывается перед обществом, встречается с детьми и поднимает пенсии.

Дошло до того, что премьер сам решает, кого пригласить на заседание и кому там предоставить слово. Он полностью режиссирует Кабмин и никто не может с ним поспорить, кроме Авакова, который делает это не очень часто.

Решения на Кабмине не принимаются. Например, важнейшие решения могут приниматься на собрании так называемой "стратегической девятки". А если кто-то из министров "не понимает", почему он должен проголосовать за то или иное решение, то с ним могут провести отдельный разговор как премьер, так и президент.

Кадровые вопросы — это самая закрытая группа решений, которые принимает Кабмин. Часто при прессе рассматривают какие-то непринципиальные вопросы и переходят в блок решений "с ограниченным доступом". После этого на заседании переходят к кадрам и другим "деликатным" вопросам.

Подробнее — в тексте Романа Романюка.

Об отставке Юрия Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко подал заявление президенту Петру Порошенко об отставке.

"Украинская правда" обратилась в Администрацию президента с вопросом, получил ли глава государства это заявление, но в АП сказали, что Порошенко отправился с визитом в Финляндию и пробудет там два дня.

О выборах в США

Республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов потеряет большинство в Палате представителей — нижней палате Конгресса США.

Так, Демократическая партия взяла большинство в нижней палате — но одновременно провалилась на выборах в верхнюю палату, Сенат. Однопартийцы Трампа только нарастили свое представительство в Сенате и будут контролировать 54-55 мест в нем, вместо нынешних 51. То же и с губернаторами — в 27 из 50 штатов исполнительную власть будут возглавлять республиканцы.

Двое американцев с украинскими корнями победили на выборах губернаторов в США. Один из них является первым в истории штата открытым гомосексуалистом, который занял пост.

О взрывах на арсенале под Ичней

Военная прокуратура говорит, что пожар на складах с боеприпасами на Черниговщине произошел вследствии диверсии. "Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку", - заявили в ведомстве.

О других важных новостях

Вчера СБУ провела обыски у матери экс- "регионалки" Бережной. Правоохранители нашли килограмм золота и письмо к главе российского МИД Лаврова, в котором она якобы пишет о "необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине".

Правоохранители поймали уже более 5 тыс водителей на нарушении скорости за месяц использования новых радаров TruCam.

Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами России, которым Украина запретила въезд, и представителями силовых ведомств РФ.