На Буковине 20 контрабандистов напали на пограничников

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Четверг, 8 ноября 2018, 15:40

7 ноября в Черновицкой области около 20 человек, которые направлялись с товаром в Румынию, напали на двух пограничников.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

"Во время задержания правонарушителей, последние нанесли телесные повреждения пограничному наряду и убежали", - говорится в сообщении.

Отмечается, на место сразу выехали дополнительные резервы для прикрытия участка и поиска нарушителей.

"В ходе осмотра места происшествия, правоохранители нашли брошенных 4 ящика с сигаретами и средства для удобного перемещения пакетов", - говорится в сообщении.

О нападении пограничники проинформировали полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников, проводятся следственные действия. 

Украинская правда 
Темы: Пограничная служба контрабанда Черновицкая область
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