Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковине 20 контрабандистов напали на пограничников

Четверг, 8 ноября 2018, 14:40

7 ноября в Черновицкой области около 20 человек, которые направлялись с товаром в Румынию, напали на двух пограничников.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

"Во время задержания правонарушителей, последние нанесли телесные повреждения пограничному наряду и убежали", - говорится в сообщении.

Отмечается, на место сразу выехали дополнительные резервы для прикрытия участка и поиска нарушителей.

"В ходе осмотра места происшествия, правоохранители нашли брошенных 4 ящика с сигаретами и средства для удобного перемещения пакетов", - говорится в сообщении.

О нападении пограничники проинформировали полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников, проводятся следственные действия. 

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаконтрабандаЧерновицкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Пограничная служба
На украинско-польской границе выросли очереди
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: